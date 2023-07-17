الجامع الأزهر يطلق رابع برامجه الموجهة للمرأة والأسرة

القاهرة- أ ش أ:

يطلق الجامع الأزهر الشريف، الأربعاء المقبل رابع البرامج الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان" العلاقات الزوجية والأنماط الشخصية، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتُعقد الحلقة الثالثة عشرة حول: "مهارات التواصل الفعال بين الزوجين.. الطرق والمعوقات"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. نجلاء رسلان، أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر، ود. هبة عوف عبدالرحمن، أستاذ مساعد بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ويدير الحوار د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.