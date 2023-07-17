ارتفاع جنوني للحرارة.. والأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وأعلنت الأرصاد، في بيان حالة الطقس خلال 6 أيام قادمة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع المناطق.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وحول حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، توجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

وبشأن توقعات الطقس يومي الخميس والجمعة نهاية الأسبوع، يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح يومي السبت والأحد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

ويُتوقّع أن تتخطى درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الاثنين وأن يتسبب ذلك بحرائق غابات، في تجلٍّ جديد لظاهرة التغيّر المناخي.

وأصدرت دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية تحذيرات صحية وأجرت عمليات إجلاء للسكان.

من المقرر أن تشهد إيطاليا في الأيام المقبلة معدلات حرارة غير مسبوقة في أوروبا التي تعاني أجزاء منها من موجة من الحر الشديد خلال موسم الصيف الجاري.

يأتي ذلك بعد تحرك كتلة أخرى من الهواء الساخن مندفعة نحو حوض البحر الأبيض المتوسط قادمة من شمال أفريقيا لتتأثر بها دول مثل إيطاليا واليونان في أوروبا وكذلك دول منطقة البلقان.