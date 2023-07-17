الحباية بـ5 جنيهات.. أسباب عديدة لارتفاع أسعار التين الشوكي "فاكهة الغلابة" هذا العام

كوز العسل يا تين.. أشهر نداء لبائعي فاكهة التين الشوكي على معظم عرباتها الموجودة غالبًا في كل مكان بشوارع مصر وأحيائها خلال فصل الصيف.

وشهدت أسعار التين الشوكي (فاكهة الغلابة) هذا العام ارتفاعًا كبيرًا؛ إذ تراوح سعر الثمرة الواحدة بين 4 و6 جنيهات، بينما لم يتخطَّ خلال السنوات السابقة جنيهًا واحدًا، وتحظى فاكهة التين الشوكي بإقبال كبير من كل الفئات؛ لتميزها بالعديد من الفوائد الصحية.

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن فاكهة التين الشوكي يوجد عليها إقبال كبير من كل أطياف المجتمع؛ خصوصًا هذا العام، معللًا ذلك بأن أحد أسباب ارتفاع أسعارها هذا العام هو قيام بعض المزارعين والتجار بتوريد كميات كبيرة من الفاكهة إلى المصانع المصرية؛ لاستخراج زيت التين الشوكي منها، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الوقت الحالي.

وأوضح نقيب الفلاحين أن زراعة التين الشوكي قليلة التكلفة؛ إذ يحتاج الفدان نحو 250 شتلة جاهزة للإنتاج، ويصل إنتاج الفدان إلى نحو 15 طنًّا، بينما يستخدم زيت التين الشوكي في مكافحة علامات الشيخوخة وتقوية الأظافر ويدخل في بعض الكريمات الطبية التي توضع على البشرة.

وأضاف أحد بائعي التين الشوكي أن سبب ارتفاع أسعار التين الشوكي هذا العام هو زيادة سعر شراء القفص عن العام الماضي، قائلًا "سعر القفص العام الماضي كان يتراوح بين 50 و70 جنيهًا، ووصل العام الحالي إلى 200 جنيه في بداية الموسم، ثم انخفض إلى 150 جنيهًا"، لافتًا إلى أن تحديد الأسعار بالنسبة إلى البائعين يتوقف على سعر قفص التين الشوكي الذي يتم شراؤه من المزارعين والتجار.