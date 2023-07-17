بالصور.. طبيب شهير: الحزن بيكسر القلب وهذه أبرز العلامات احذرها

كتب- إسلام لطفي:

ردَّ الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والعميد الأسبق لمعهد القلب، على سؤال العديد من متابعيه عن مدى تأثر القلب بالحزن.

وكتب منشورًا على "فيسبوك" نص على "هل الزعل فعلا بيتعب القلب؟! ناس كتير بيسألوني.. الإجابة: الزعل بيكسر القلب فعلًا، دي حقيقة علمية وحالات إكلينيكية واقعية بنشوفها مش كناية بلاغية ولا تعبير مجازي.

وأرفق صورتين مع المنشور وعلَّق عليها بقوله "القلب اللي على اليمين في الصورة قلب مكسور، شايفينه ضعيف وانكمش إزاي والقلب اللي على الشمال قلب سليم شايفينه محتفظ بقوامه وشكله ووظيفته إزاي".

وتابع: الزعل والصدمات العاطفية والفشل في الحب وفقدان الأحبة بيكسر القلب وممكن ينتهي بموت مفاجئ والزعل بينشط الأدرينالين والنور أدرينالين وبيحبط إفراز هورمونات السعادة زي السيروتونين ودا بيعمل زي شلل في عضلة القلب وترهل وتمدد في القلب بيبقى زي البالون.

واستطرد: العلماء سموا الحالة دي متلازم القلوب المنكسرة هي منكسرة عاطفيًا وعضويًا Broken heart syndrome ، علشان كدا ربنا في القرآن دايما يقول "لا تحزن" ويقول عن أهل الجنة "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

واستكمل: وأهل الجنة شكروا ربنا مش على الجنات والأنهار والعيون والفاكهة والغلمان والحور، لكن قالوا "الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن" يعني الجنة هي عدم الحزن.