قبل أيام من انطلاقه.. تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح

كتب- محمد شاكر:

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن العروض المشاركة في الدورة الـ16 للمهرجان، والتى تقام في الفترة من 29 يوليو الحالي، حتى 14 أغسطس المقبل، حيث يتنافس 37 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان.

جاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك 5 عروض هى "سهرة المحروسة" لفرقة "902"، تأليف أبو العلا السلامونى إخراج محمود حسن جراتسى، ومدة العرض ساعة ونصف، و"الوحوش الزجاجية" لفرقة "المبدعون"، دراماتورج جمال ياقوت، إخراج أشرف على، ومدة العرض 80 دقيقة، و"الرجل الذى أكله الورق"، لفرقة "جروتيسك"، تأليف أوجيستين كوزاني، دراما تورج وإخراج محمد الحضرى، ومدته ساعة ونصف، و"ماراصاد"، لفرقة "الميزان"، تأليف بيتر فايس، إخراج أشرف علي، ومدته 80 دقيقة، و"المشهد الأخير"، لفرقة "ميكس"، تأليف يوسف ناصر، إخراج عمر أشرف، ومدته 30 دقيقة.

وتضمنت العروض المشاركة من فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدنى، والمسرح الخاص والجامعى 5 عروض، هى: "رأس العش" من نقابة المهن التمثيلية، تأليف مينا بباوى، إخراج بدر الأحمدي، و"شيزوفرنيا" للمسرح الكنسى، تأليف محمود حمدى، إخراج شادى نادر، ومدته 75 دقيقة، و"أوليفر" لفرقة كلية صيدلة جامعة المنصورة، تأليف وإخراج حازم أحمد، ومدته 80 دقيقة، و"3 مقاعد فى القطار الأخير" لفرقة كلية إعلام جامعة القاهرة، تأليف وإخراج مايكل مجدى، ومدته 90 دقيقة.

ويشارك البيت الفنى للمسرح بـ6 عروض وهى: "سيدتي أنا" لفرقة المسرح القومى، إخراج محسن رزق، و"طيب وأمير" لفرقة المسرح الكوميدي، إخراج محمد جبر، و"سيب نفسك" لفرقة المسرح الحديث، إخراج د.جمال ياقوت، و"خطة كيوبيد"، لفرقة المسرح الحديث، إخراج أحمد فؤاد، و"ستوكمان" لفرقة مسرح الغد، إخراج أسامه رؤوف، و"ياسين وبهية" لفرقة مسرح الشباب، إخراج يوسف مراد منير، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض "حتشبسوت" لفرقة فرسان الشرق، إخراج كريمة بدير.

كما تشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، هى: "الزائز" إخراج إبراهيم أشرف، و"موت معلق"معالجة وإعداد إسراء محبوب، وإخراج كريم الريفي، و"ماهاجونى"، دراماتورج وإخراج إبراهيم أشرف، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين الأول "قررب.. قررب" تأليف أحمد نبيل، وإخراج شادى سرور، والثانى "استدعاء ولي أمر" تأليف محمد السورى، وإخراج زياد هانى، والبيت الفنى للفنون الشعبية يشارك بعرض "ياشيخ سلامة" تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقى.

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك فى المهرجان بـ6 عروض، وهى: "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، تأليف وإخراج محمد السباعى، و"يهودي مالطا" للفرقة القومية بالإسكندرية، تأليف كريستوفر مارلو، وإخراج محمد مرسى، و"رضا" للفرقة القومية بالإسماعيلية، تأليف أحمد الملوانى، وإخراج محمد جبر، و"عادلون" للفرقة الإقليمية ببورسعيد، إعداد محمد رزق وخالد وفيق، وإخراج أحمد يسري، و"سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، تأليف محمد عادل، وإخراج عمرو جلال، و"مسافر ليل" لفرقة نادي مسرح الأنفوشى، تأليف صلاح عبد الصبور، وإخراج أحمد علاء.

ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، هى: "شابوه" لفرقة مركز الإبداع الفنى، وإخراج أحمد محي، و"عاصف ممطر جدا" لفرقة مركز الحرية للإبداع، وإخراج محمد مرسى، و"جوه الصندوق" إخراج إسلام إمام، و"العيلة" لفرقة جامعة عين شمس والحاصل على المركز الأول فى مواسم نجوم المسرح الجامعى، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين هما: "المنفى" لجامعة طنطا، كتابة أحمد عصام واخراج سعيد منسي و"أحدب نوتردام" لجامعة عين شمس، تأليف يوسف فؤاد واخراج أحمد طارق ويشارك البنك الأهلي بعرض "الدنيا لما تضحك" تأليف نجيب الريحانى وبديع خيرى، وإخراج عمرو قابيل، ومدته 90 دقيقة، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض "القمر لوغاب" تأليف وإخراج حسين عشماوى، ومدته 90 دقيقة، وتشارك شركة كينج توت بعرض "بوسطة" تأليف ورشة ارتجال وإخراج خالد جلال، ومدة العرض ساعة و45 دقيقة.​