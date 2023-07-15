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انتهاء موسم عودة الحجاج.. انتظام العمل بمطار القاهرة وفق المعدلات الطبيعية

12:45 م السبت 15 يوليه 2023
انتهاء موسم عودة الحجاج.. انتظام العمل بمطار القاهرة وفق المعدلات الطبيعية

الحجاج

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كتب- محمد عبيد:

اختتمت شركة مصر للطيران جسرها الجوي الذي سيرته لإعادة حجاج بيت الله الحرام من جدة والمدينة المنورة بالأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي الحجاج الذي تم نقلهم حوالي 45 ألف حاج على متن 181 رحلة جوية.

وبدأت الشركة تسيير رحلاتها الجوية ضمن الجسر الجوي لعودة الحجاج يوم 2 يوليو الجاري، لإعادة حجاج الجمعيات والقرعة والترانزيت، ما بين رحلات منتظمة وخاصة، وسيرت مصر للطيران خلال موسم الحج 72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، و78 رحلة جوية إلى مدينة جدة.

ونقلت الشركة هذا العام ضمن جسرها الجوي، حجاج دولتي فلسطين ومالي، حيث خصصت 10 رحلات خاصة لنقل حجاج دولة فلسطين بإجمالي 3 آلاف حاج، وخصصت 24 رحلة لنقل حجاج دولة مالي بإجمالي 7400 حاج.

واختتم مطار القاهرة الدولي موسم وصول حجاج بيت الله الحرام على مختلف شركات الطيران العاملة به، وعادت الصالات لمعدل تشغيلها العادي وانتظام جداول السفر والوصول دون زحام الحج المعتاد، وانتظام العمل داخل صالات السفر والوصول بمعدل التشغيل العادي دون دعم من مختلف الجهات العاملة بسبب كثافة التشغيل.

سوق مصراوى

الحجاج مطار القاهرة المعدلات الطبيعية شركة مصر للطيران

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