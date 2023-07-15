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تبدأ من 130 جنيها.. أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

11:31 ص السبت 15 يوليه 2023
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم

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كتب- محمد سامي:

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطن ويتم طرح اللحوم المجمدة بأسعار تتراوح من 130 جنيها للكيلو المجمد الهندي، و160 جنيها للكيلو البرازيلي المجمد، و250 جنيها لكيلو اللحوم الضأن المستوردة، واللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجاري.

كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل المنتجات يكفي لفترات طويلة.

سوق مصراوى

أسعار اللحوم وزارة التموين السلع الغذائية الدكتور علي المصيلحي

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