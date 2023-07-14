تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة

كتب- إسلام لطفي:

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة خلال الأيام المقبلة، مع تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والوجود في أماكن جيدة التهوية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن درجات الحرارة المرتفعة مستمرة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، والعظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 36- 38 درجة مئوية على مدار الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن المناطق الموجودة في جنوب الصعيد تتراوح درجة الحرارة ما بين 43- 45 درجة مئوية وبالتالي الأجواء تبقى شديدة الحرارة ومعتدلة خلال الليل.