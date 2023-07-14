طقس الساعات والأيام القادمة.. الحرارة شديدة والرطوبة مرتفعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات القادمة من اليوم الجمعة وكذلك حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة الطقس اليوم الجمعة وغدا السبت، توجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

وحول حالة الطقس من بعد غد الأحد وحتى الأربعاء من الأسبوع المقبل، يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 36 - المحسوسة 38).

- السواحل الشمالية (العظمى 32 - المحسوسة 35).

- جنوب سيناء (العظمى 39 - المحسوسة 41).

- شمال الصعيد (العظمى 39 - المحسوسة 41).

- جنوب الصعيد (العظمى 43 - المحسوسة 44).

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 37 - المحسوسة 39).

- السواحل الشمالية (العظمى 33 - المحسوسة 36).

- جنوب سيناء (العظمى 40 - المحسوسة 42).

- شمال الصعيد (العظمى 40 - المحسوسة 42).

- جنوب الصعيد ( العظمى 44 - المحسوسة 45).

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 38 - المحسوسة 40).

- السواحل الشمالية (العظمى 34 - المحسوسة 37).

- جنوب سيناء (العظمى 40 - المحسوسة 42).

- شمال الصعيد (العظمى 40 - المحسوسة 42).

- جنوب الصعيد (العظمى 44 - المحسوسة 45).

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 37 - المحسوسة 39).

- السواحل الشمالية (العظمى 32 - المحسوسة 35).

- جنوب سيناء (العظمى 39 - المحسوسة 41).

- شمال الصعيد (العظمى 39 - المحسوسة 41).

- جنوب الصعيد (العظمى 45 - المحسوسة 46).

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 37 - المحسوسة 39).

- السواحل الشمالية (العظمى 32 - المحسوسة 35).

- جنوب سيناء (العظمى 39 - المحسوسة 42).

- شمال الصعيد (العظمى 38 - المحسوسة 40).

- جنوب الصعيد (العظمى 45 - المحسوسة 46).

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 36 - المحسوسة 38).

- السواحل الشمالية (العظمى 31 - المحسوسة 34).

- جنوب سيناء (العظمى 38 - المحسوسة 40).

- شمال الصعيد (العظمى 38 - المحسوسة 40).

- جنوب الصعيد (العظمى 44 - المحسوسة 45).​