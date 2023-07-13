وزير الطيران يبحث مع وفد صيني تطوير مطاري القاهرة والغردقة

كتب- محمد عبيد:

التقى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، مع وفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتشييد وأعمال البنية التحتية في العالم، وتم بحث آفاق التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وتوسعة المطارات المصرية ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك في أعمال التطوير بمطار القاهرة الدولي وزيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطا للحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلي مصر.

وأكد وزير الطيران، خلال اللقاء، تميز علاقات التعاون والصداقة المصرية الصينية على كل الأصعدة وخصوصًا في مجال النقل الجوي، مضيفا أن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي وأعمال توسعة مطار الغردقة الدولي يعد نموذجًا تطبيقيًا لامتداد علاقات وطيدة وفعالة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيزا لجهود التنمية الشاملة في مصر.

وتناول اللقاء استعراض رؤية شركة ميناء القاهرة الجوي بشأن تطوير مطار القاهرة الدولي وخطة الشركة المصرية للمطارات بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي في ضوء إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين وتحقيق الزيادة المتنامية في حركة الركاب المتوقعة كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.

ومن جانبه أكد الوفد الصيني تطلع الشركة إلى مزيد من التعاون المشترك مثمنًا الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في كل المجالات، مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد لدراسة المشروعات المطروحة مع مواصلة تقديم كل سبل الدعم من أجل خدمة قطاع الطيران المدني المصري.

حضر اللقاء، المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار، مستشار وزير الطيران لشئون الأمن، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وتمتلك الشركة الصينية مقومات متميزه في أعمال البناء والبنية التحتية للطرق والمطارات وإعداد التصميمات الهندسية وتوفير الحلول التمويلية وتحقيق ضمان الائتمان وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.