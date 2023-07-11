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نقيب الصحفيين: تربطنا علاقة جيدة بالبابا تواضروس.. وتشرفنا بعضوية البابا شنودة سابقا

10:41 م الثلاثاء 11 يوليه 2023
نقيب الصحفيين: تربطنا علاقة جيدة بالبابا تواضروس.. وتشرفنا بعضوية البابا شنودة سابقا

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنَّ النقابة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تربطهما علاقة جيدة، موضحًا أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اسقبله وبعض أعضاء المجلس خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن النقاشات خلال اللقاء دارت حول أهمية قبول الآخر، وأنها ضرورة في بناء المجتمع، لأن التنوع نمو وقوة وتعاون.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تشرفت سابقًا بعضوية البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مضيفًا: ووجود البابا تواضروس عضوًا في النقابة شيء مهم ولكنه لم يتقدم بطلب للعضوية أو أي شيء يخص هذا الأمر.

والبابا شنودة، كان قد أسس مجلة "الكرازة" التي تصدر رسميًّا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكتب العديد من المقالات، وتولى مهامها البابا تواضروس بعد ذلك حتى الوقت الحالي.

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