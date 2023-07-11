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رئيس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون يلغى كل التفضيلات لشركات الدولة

04:23 م الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون يلغى كل التفضيلات لشركات الدولة

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون يختص في إلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه،

وأضاف أن مشروع القانون كان مطلبا مهما في ظل الإطار التنافسي بين كل الشركات.

وأكد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه تم إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمساعدة الشباب على إنشاء شركاتهم الناشئة، كما نتحرك حاليا في إصدار منصة إلكترونية لخدمة المستثمرين.

وأشار مدبولي تم الموافقة على إصدار رخص تشغيل للمشروعات الصناعية كل 5 سنوات بدلا من كل سنة.

وتابع: نعمل حاليا على نقل تبعية الأجهزة المنظمة للمرافق لتكون تابعيتها لمجلس الوزراء بدلا من الوزارات المختصة.

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الدكتور مصطفى مدبولي شركات الدولة الغاء التفضيلات لشركات الدولة البرلمان

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