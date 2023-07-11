مدبولي: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي لـ 11.4 مليار دولار في 2022
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعفاء 20 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، ومنح الرخصة الذهبية لـ 15 شركة.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم فتح الباب لإنهاء كافة الطلبات المتعلقة بالحصول على الرخصة الذهبية، فضلا عن متابعة وحدة حل مشكلات المستثمرين أولا بأول بصفة شخصية.
وأشار إلى أنه تم منذ فترة إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاعات "الصناعة - الزراعة - التكنولوجيا والاتصالات" وتم تنفيذ 35 % منه.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن نسبة الاستثمار للناتج المحلي ارتفعت خلال الفترة الماضية وسترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة، وتراجع البطالة وأصبح بين 7.1و 7.2 خلال الفترة الماضية، وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11.4 مليار دولار، مقابل 5.2 مليار العام قبل الماضي، وجاءت مصر في المركز الثاني على مستوى القارة بعد جنوب إفريقيا.
سوق مصراوى
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