تخفيض تذاكر الطيران وتسهيل الاستثمار.. تحفيزات من الهجرة للمصريين بالخارج

كتب- إسلام لطفي:

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة قدَّمت العديد من المحفظات للمصريين في الخارج، والتي تمثلت في تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات على مدار 216 يومًا، والاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين.

وأضافت أنه تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، موضحة أنه قد دخلت باقة التخفيضات حيز التنفيذ بالفعل، أو سيارات المصريين بالخارج.

وأشارت إلى تأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج واتخاذ خطوات جادة بلقاء المجموعة التأسيسية والجهات التنفيذية في مصر، للاتفاق على مختلف المحددات، والتنسيق لطرح الشركة في البورصة المصرية والبورصات العالمية، عبر صندوق استثماري.

ولفتت إلى أنها تضم مجالات مختلفة في العقارات والإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهم، وكذلك طرح أوعية ادخارية بعوائد مجزية.

وذكرت أنه تم توفير أراض ووحدات للمصريين بالخارج، وتخفيضات للدفع بالدولار، لإتاحة العملة الصعبة، وفتح الباب للاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج مع إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي.