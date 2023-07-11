هل الوضوء من ماء الترع جائز؟.. الإفتاء توضح الحكم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الوضوء من ماء الترع والقنوات الجارية,

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، وهي جارية لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة؛ لأنَّ الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.

وأهابت، دار الإفتاء المصرية بالمواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة؛ حمايةً له مِن أن يكون موطنًا للأمراضِ والأوبئة.

وأكدت الوضوء شرط صحة لكثيرٍ من العبادات؛ كالصلاة بجميع أنواعها -فرضًا أو سنةً أو نفلًا- وسجود التلاوة، والطواف بالبيت الحرام، ومسِّ المصحف ونحوه؛ ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير بحاشية الدسوقي" (1/ 125، ط. دار الفكر)، وشرط استحباب لكثير من العبادات والعادات؛ كذكر الله تعالى، وعند النوم، ونحوه.

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