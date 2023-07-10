وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي "لونجي" الصينية توطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة

القاهرة- أ ش أ:

ثمن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصين في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة (لونجي) الصينية الرائدة بمجال تصنيع الخلايا الشمسية ومستلزمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء المصري والتعرف على فرص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأشاد شاكر بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الصينية بمشروعات قطاع الكهرباء على أرض مصر والترحيب بزيادة حجم هذا التعاون، منوهًا بأن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدة آليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بمشروعاته.

وأضاف أن القطاع الخاص أصبح له ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع بهذا المجال وصولًا لإمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات بهذا المجال خلال مؤتمر المناخ (cop27).

وأكد الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، حيث تحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

من جانبهم..أشاد مسئولو الشركة الصينية بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، مؤكدين رغبتهم في التعاون مع قطاع الكهرباء المصري بالعديد من المجالات خاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر واهتمامهم الكامل لضخ استثماراتهم على أرض مصر.

وثمنوا كافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة، وأهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة.​