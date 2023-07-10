"التحالف الوطني" يتبني الأولى على الجمهورية في التعليم الفني

كتب- إسلام لطفي:

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تبني مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية إحدي كيانات التحالف الوطني الطالبة بسمة شوقي ابنة قرية أشليمة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة الحاصلة علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع 99% وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطي جميع المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتي استكمال الدراسات العليا وصولاً لدرجة الدكتوراه.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن رعاية الطالبة يأتى فى إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب علي التفوق والابتكار حيث حصدت بسمة الطالبة بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الثانوية الفنية بنات المركز الأول على مستوي بالجمهورية في التعليم الصناعي بقسم منظومة الجدارات بمجموع 99% .

وكانت مؤسسة صناع الخير إحدي كيانات التحالف الوطني قد اعلنت من قبل عن تبني الطالبة ندي عبدالباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في التعليم التجاري وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بـ"زويل الفيوم" صاحبة إبتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة واهدائهم منح دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتى الدراسات العليا.

والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

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