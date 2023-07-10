"القومي للمرأة": نهتم بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا في محافظات الصعيد



القاهرة- أ ش أ:

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يولي اهتماما كبيرا منذ إنشائه بملف التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استقبالها المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي لبحث سبل التعاون بين الجانبين في دعم وتمكين المرأة اقتصاديا في محافظات الصعيد.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء جهود المجلس في إطار محور التمكين الاقتصادي والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي يعمل عليها المجلس ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت إلى أن برامج المجلس تهتم بتنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها وتوفير الدخل.

وأوضحت أن المجلس يسعى إلى تطوير قدرات السيدات في كافة المجالات بما في ذلك قدرتهن على إدارة المشاريع وتنمية مهاراتهن الريادية، وتثقيفهن ماليا، ومحاولة مساعدتهن في تخطي العقبات التي تواجه مشاريعهن، لافتة الى جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

من جانبه، أعرب المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد عن سعادته بالتعاون مع المجلس، موضحا أن الهيئة تستهدف تعزيز التعاون لتمكين المرأة اقتصاديا عن طريق توفير فرص عمل لها بمجمعات الصناعات الحرفية التابعة للهيئة والموجودة بمحافظات (أسوان والأقصر والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا).



