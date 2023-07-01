الطقس غدا الأحد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

القاهرة (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد، تكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 35 23

بنها 34 23

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 22

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 31 22

رفح 31 21

رأس سدر 37 23

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 35 27

طابا 35 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 37 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 28

حلايب 34 29

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 40 27