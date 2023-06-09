شاكر: تغلبنا على نقص الكهرباء" في 2014 بإنجاز مشروعات ضخمة

(مصراوي):

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في مصر حاليًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، دعمًا للتوجهات العالمية نحو حماية البيئة من تأثيرات تغير المناخ بسبب الانبعاثات الكربونية، واستغلالاً لإمكانيات مصر الطبيعية الهائلة في ذلك المجال، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مستويات قياسية.

وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تسعى إلى تصدير الطاقة إلى أوروبا، مع زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة القومية لتصل إلى حوالي 60% بحلول عام 2040، مشيرًا إلى توقيع مصر مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإضافة 40 ألف ميجاوات للقدرات الحالية.

وحول الإنجاز الذي حققته البلاد بالقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، أكد وزير الكهرباء، أن مصر مرت بظروف صعبة بلغت ذروتها في عام 2014، بسبب النقص الكبير في القدرات الكهربائية بالشبكة القومية للبلاد، مما اضطر الحكومة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين مستوى أداء الشبكة، كان أبرزها؛ التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية لتوريد وتركيب 3 محطات عملاقة تعمل بالغاز الطبيعي، وقدرة المحطة الواحدة منها تبلغ حوالي 4100 ميجاوات، مما ساهم في زيادة حجم الوفر الكهربائي بمصر بمستويات تغطي قدرة 8 محطات بالكامل.

ولفت وزير الكهرباء، إلى جهود زيادة الخطوط الكهربائية ومحطات المحولات وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع، مما أدى في النهاية إلى التغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، حيث وصلت القدرة المركبة في الشبكة حاليًا إلى نحو 57 ألف جيجا وات، في حين أن أقصى حِمل في الصيف لا يتعدى الـ 36 ألف جيجاوات، بما يعني أن الدولة أصبح لديها القدرة على تحقيق تغذية كهربائية مستمرة وبكفاءة عالية في أي وقت وفي أي مكان.