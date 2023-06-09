التكييف شغال والدنيا بتمطر.. الأرصاد توضح علميا ماذا يحدث في الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفسير الحالة الجوية وأسباب تأثر البلاد بحالة من الغيوم وارتفاع درجات وتشغيل التكييفات.

يأتي ذلك بالتزامن مع سقوط أمطار على من مناطق الجمهورية، وبعض مناطق من القاهرة الكبرى، مع سحب رعدية ممطرة، تتمركز على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الأسكندرية.

وقال القياتي لمصراوي، إن الحالة الجوية بشكل عام اليوم وغدا، بسبب تأثر البلاد على سطح الأرض بمنخفض صحراوي خماسيني قادم من الصحراء الغربية لمصر، يجلب معه كتل هوائية جنوبية حارة ونشطة ترتفع معها درجات الحرارة.

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدا ما بين 37 و38 درجة وتصل لـ 45 درجة على محافظات جنوب الصعيد، مع نشاط رياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على العديد من مناطق الجمهوية انخفضت معها مستويات الرؤية الأفقية اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحفاظات الصعيد والصحراء الغربية.

وأضاف القياتي: في حين أن طبقات الجو العليا تتأثر بمنخفض في الطبقات العليا للهواء يعمل على تشكل السحب أدت لحدوث كمية كبيرة من السحب غطت أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح ان مصادر الكتل الهوائية قادمة من مصادر حارة فكانت الأجواء غائمة بشكل كبير في حين أن درجات الحرراة ارتفعت بسبب أن الكتل الهوائية القادمة من المصادر الحارة وبعدها حدث إثارة للرمال والأتربة نتيجة نشاط الرياح على الأرض ثم بعدها حدث هبات رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة وهبات قوية يعقبهم مباشرة تساقط الأمطار على العديد من مناطق الجمهورية.