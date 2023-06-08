الأرصاد تكشف أسباب سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب سقوط أمطار متفرقة على مناطق عديدة من الجمهورية مساء الخميس.

وقال "القياتي"، لمصراوي: إن الأمطار التي سقطت اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وعلى أجزاء كبيرة من الجمهورية، ترجع إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في الطبقات العليا للهواء.

وأضاف أن هذ المنخفض، ساعد على تكون وتشكل السحب التي وصلت لسحب رعدية في بعض الأحيان بسبب وجود فرق كبير في درجات الحرارة ما بين الحرارة على سطح الأرض والحرارة في الطبقات العليا للهواء ما ساعد على تشكل السحب الرعدية وأدت إلى تساقط أمطار خفيفة ووصلت لمتوسطة في بعض الأحيان على مناطق متفرقة مدتها الزمنية لم تستمر طويلا سواء على القاهرة الكبرى أو محافظات جنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ووصلت إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرؤة وكفر الشيخ والمنصورة.

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 و38 درجة وتصل لـ 45 درجة على محافظات جنوب الصعيد، مع نشاط رياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على العديد من مناطق الجمهوية انخفضت معها مستويات الرؤية الأفقية اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحفاظات الصعيد والصحراء الغربية.