إعلان

BBC

الجيزة: محطة معالجة الصرف الصحي بـ"أم دينار" تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

09:24 م الأربعاء 07 يونيو 2023
  • عرض 5 صورة
    محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار
  • عرض 5 صورة
    محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار
  • عرض 5 صورة
    محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار
  • عرض 5 صورة
    محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار
  • عرض 5 صورة
    محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة معالجة صرف صحي أم دينار على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أنه تم الحصول على الشهادة بعد استيفاء متطلبات الإعتماد، حيث تضمن التفتيش مراجعة أقسام: الصيانة والتشغيل ومراقبة الجودة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية ١٠٠٠٠ م٣ / يوم، وتبلغ مساحتها ٢٥٢٠٠ متر ٢، وتخدم مناطق: مركز منشأة القناطر، وقرى: نكلا والإخصاص وكفر حجازي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بأهمية اتباع طرق التشغيل والصيانة القياسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

سوق مصراوى

شركة مياه الشرب محطة معالجة صرف صحي أم دينار شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM الجيزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاصفة الخميس..الأرصاد تكشف توقعات الطقس غدا: الحرارة 45 بهذه المناطق