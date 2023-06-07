الجيزة: محطة معالجة الصرف الصحي بـ"أم دينار" تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة معالجة صرف صحي أم دينار على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.
وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أنه تم الحصول على الشهادة بعد استيفاء متطلبات الإعتماد، حيث تضمن التفتيش مراجعة أقسام: الصيانة والتشغيل ومراقبة الجودة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية.
وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية ١٠٠٠٠ م٣ / يوم، وتبلغ مساحتها ٢٥٢٠٠ متر ٢، وتخدم مناطق: مركز منشأة القناطر، وقرى: نكلا والإخصاص وكفر حجازي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بأهمية اتباع طرق التشغيل والصيانة القياسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
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