التجربة العمرانية المصرية.. تفاصيل لقاء وزير الإسكان نظيرته الجنوب إفريقية لبحث التعاون

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مامولوكو كوبايا، وزيرة الإسكان بدولة جنوب إفريقيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب، وعرض التجربة العمرانية المصرية، التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي.

وأشارت مامولوكو كوبايا، وزيرة الإسكان بدولة جنوب إفريقيا، إلى عدد من الموضوعات التي تواجهها دولة جنوب إفريقيا، ومنها التغير المناخي، وتمويل المساكن، ومشكلات الهجرة من الريف إلى الحضر، متطلعة إلى التعرف على التجربة المصرية، وكيفية تعاملها للتغلب على تلك المشكلات.

وتحدث الدكتور عاصم الجزار، في إجابته عن تساؤلات الوزيرة، عن تفاصيل التجربة المصرية في مواجهة التغير المناخي؛ حيث تعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ خصوصاً في ما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين جودة الهواء.

وتناول وزير الإسكان التجربة الناجحة للدولة المصرية في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال قانون الإسكان الاجتماعي، والتمويل الخاص بالبرنامج، ودور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التمويل؛ من خلال مشروعات المدن الجديدة، ونظام التمويل العقاري الذي يتيح للمستفيدين السداد على فترات طويلة تصل إلى 20 عاماً، وبفائدة مدعومة.

وأشار الوزير إلى مشكلات الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية، وانعكاسها على معدلات تحضر المدن، فغالبية الهجرة من الريف تؤثر على عمليات التحضر، موضحاً أن هذه الظاهرة تعد واحدة من أسباب تبنَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.