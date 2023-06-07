تخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة نادي محامي سوهاج

كتب- إسلام لطفي:

نجح نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في إنهاء كافة إجراءات التعاقد مع جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بشأن استلام قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة خاصة بالنقابة العامة للمحامين، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك لإقامة نادي اجتماعي لمحامي سوهاج.

وقال محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، إنه في السابق تم سحب الأرض المخصصة لإقامة نادي محامي سوهاج، بسبب عدم سداد النقابة العامة للمبالغ المستحقة لهذه الأرض، برغم أن المبالغ المطلوبة وقتها، كانت زهيدة للغاية، إلا أن النقابة العامة عجزت عن سدادها؛ مؤكدًا أنه بناء على ذلك وعد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالتفاوض مع المسؤولين وإعادة تخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة النادي عليها، وفور نجاحه في الانتخابات بشهرين، بدأ في استكمال المخاطبات والمستندات والتسعير، وحصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الشئون العمرانية، لتخصيص الأرض الجديدة اللازمة لإقامة النادي.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة، أن جهود نقيب المحامين عبد الحليم علام، تكللت بالنجاح؛ فقد تم تخصيص قطعة أرض جديدة بمساحة 3 أفدنة بأرقى منطقة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بدلًا من قطعة الأرض التي تم سحبها في السابق، وتميزت قطعة الأرض الجديدة بموقعها الذي يطل على ثلاثة وجهات جميعها على شوارع رئيسية.

وأشار إلى أن عبد الحليم علام، قد شكل لجنة مفوضة من النقابة العامة، برئاسة سيف النصر حماد، عضو مجلس النقابة العامة، لاستلام هذه الأرض الجديدة المخصصة لإقامة نادي محامين سوهاج، وذلك بعد سنوات طويلة لنقابة المحامين بسوهاج بدون نادي اجتماعي، برغم مطالبتهم للنقباء المتعاقبين بضرورة تخصيص أرض لإقامة النادي؛ لتتحقق مطالبهم على يد عبد الحليم علام نقيب المحامين.

ويأتي ذلك في إطار سعي عبد الحليم علام نقيب المحامين، لعودة أراضي نقابة المحامين، التي تم سحبها في عهد المجالس السابقة، والتي كانت بدايتها بعودة أرض المدينة السكنية للمحامين بأسيوط.

وفي ذات السياق، أشاد عادل أبو الشباب، نقيب محامي سوهاج، بالجهد الذي بذله عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في تخصيص قطعة أرض بمكان متميز بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 3 أفدنة لإقامة نادي للسادة محامي سوهاج.

وتوجه نقيب محامي سوهاج، بالشكر إلى نقيب المحامين على تنفيذ وعده لمحامي سوهاج، وتخصيص أرض النادي الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم وضع حجر الأساس للبدء في بناء النادي.