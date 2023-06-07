نقلة حضارية ودهان المنازل.. أحدث صور لمشروع مترو أنفاق القومية والبوهي بإمبابة

كتب يوسف عفيفي:

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منطقتي البوهي والقومية العربية بإمبابة والتي تشهد خطط تطوير شاملة بالتوازي مع أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

ومن المقرر، أن تشهد منطقتي إمبابة وحي شمال الجيزة، طفرة حضارية كبيرة عقب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ، مراحل توسعة وتطوير وتحويل المرافق بالطريق الواقع أسفل محطة مترو الأنفاق الجديدة بشارع البوهي ضمن الخط الثالث، موجها باستغلال جميع المساحات المتاحة لإنشاء ساحات انتظار والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء الدورانات لحركة المركبات بالطريق أسفل مسار المترو بما لا يعيق الحركة المرورية.

ووجه اللواء راشد، بدهان واجهات المنازل المطلة على جانبي المترو لمراعاة البعد الجمالي للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال المترو لإضفاء المظهر الحضاري.

وكلف المحافظ بإعداد تصميم هندسي للأرصفة يراعي فيه المسطح الخاص بسير المارة مع الوضع في الاعتبار وجود بعض المنازل بمناسيب منخفضة عن مسار الطريق، مشددا على جهاز السرفيس بنقل أحد مواقف السرفيس العشوائية بشارع البوهي وإعادة تخطيط الشارع لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال المترو بنطاق شارع القومية العربية وأعمال تطوير الطريق والتي وجه خلالها الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إنشاء نقاط تصريف مياه الأمطار أعلى المترو وربطها بشبكات الصرف الموجودة بالطريق الواقع أسفل المحطة.

ورصدت عدسة "مصراوي" أحدث الصور لمشروع محطة مترو الأنفاق في منطقتي البوهي والقومية العربية.