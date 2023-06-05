القاهرة تسجل 33 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

إقبال من المواطنين على معرض زهور الربيع وسفيرة كولومبيا تبدى إعجابها



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على كل الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تعرض البلاد لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يومى الأربعاء والخميس، بسب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني يصاحب ذلك رياح هابطة تسبب هذه الأتربة.

وذكرت، أن حالة الطقس غدًا تشهد استقرارا في حالة الأجواء ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة شمال البلاد والقاهرة الكبرى، 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس شديد الحرارة جنوبا وتسجل الحرارة 44 درجة مئوية خلال ساعات الذروة .