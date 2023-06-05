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الزمالك يشطب سليمان وهدان رسميًا.. ومصدر يكشف كواليس اجتماع مجلس الإدارة

10:14 م الإثنين 05 يونيو 2023
الزمالك يشطب سليمان وهدان رسميًا.. ومصدر يكشف كواليس اجتماع مجلس الإدارة

النائب سليمان وهدان،

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كتب- محمد عمارة:
قال مصدر مسئول بنادي الزمالك، إن مجلس إدارته عقد اجتماعًا أمس، لشطب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين: المجلس اجتمع الساعة 11 مساء الأحد بعد مباراة الأهلي والوداد مباشرة في مقر النادي، بحضور جميع الأعضاء، وقرر المجلس شطب العضو سليمان وهدان.

وأوضح المصدر، أن المجلس سلم الجهة الإدارية- مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، محضر الاجتماع وقراراته صباح اليوم الاثنين.

وأكمل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: بعد القرار، لن يحق لوهدان الترشح في الانتخابات المقبلة، وحاول مصراوي التواصل مع النائب سليمان وهدان، لكنه لم يرد على هاتفه.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك - الصادر في حقه قرار بعزله من منصبه- أعلن في مؤتمر صحفي، شطب عضوية سليمان وهدان عضو مجلس الإدارة، عقب تغيبه عن اجتماع المجلس، قائلا: شطب عضوية سليمان وهدان من مجلس إدارة نادي الزمالك، وفقا للقانون عقب تغيبه عن جلسة مجلس الإدارة لمدة فترتين.

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