وزير الإسكان: مصر تشارك بمعرض خاص عن ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار: إن مصر تشارك بمعرض خاص في الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسيكون موضوعه عن المنتدى الحضري العالمي، الذي تستعد مصر لاستضافته في دورته الثانية عشرة "WUF12" في 2024، وهو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الإسكان خلال افتتاح وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، وسفير مصر لدى كينيا وائل نصر الدين، اليوم الإثنين، الجناح المصري بالمعرض المصاحب لاجتماع الدورة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن الجناح المصري تضمن عروضًا تعريفية حول المشاريع الرائدة المختلفة في مصر، وتشمل المشاريع السكنية والبنية التحتية والتنمية الحضرية، كما يتضمن الجناح عروضا تفاعلية ومعلومات حول أهمية تحسين الحياة الحضرية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مشاركة مصر في هذه الفعالية تعكس التزامها بالتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بجانب أنها فرصة للتبادل الثقافي والتجارب بين مصر والدول الأخرى المشاركة في الفعالية.

وأوضح أن المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي استضافته الدولة المصرية في نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

يذكر أن افتتاح المعرض شهد حضور وليام روتو، الرئيس الكيني، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".