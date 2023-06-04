الكنيسة: البابا تواضروس حالته مستقرة.. والاجتماعات الرعوية توقفت لعدة أيام

(مصراوي):

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس في أفضل حال وبخير، مضيفًا أن ما تعرض له من وعكة صحية كان أمرا بسيطا، قائلا: "كنا حريصين على توصيف الوضع بدقة من أجل طمأنة الجميع ولا يوجد تطورات في الحالة".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "DMC" أن البابا تواضروس كان في النمسا وأجرى الفحوصات الدورية الروتينية وهذا يؤشر على أن لا علاقة بين الحالة التي كان عليها في قداس عيد الميلاد والوعكة التي تعرض لها اليوم.



وتابع إبراهيم، أن البابا تواضروس تعرض لوعكة صحية طارئة لكن حالته الصحية مستقرة، وقال: "البابا مستمر في استقبال الأفراد حسب الأجندة المحددة مسبقا، وما تم إيقافه هي الاجتماعات الرعوية، على اعتبار أن الراحة من أساسيات العلاج".