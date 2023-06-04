اليوم.. كوكب الزهرة يصل إلى استطالته العظمى بسماء مصر والوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب الزهرة يصل اليوم الأحد 4 يونيو 2023 إلى استطالته العظمى المسائية (أكبر مسافة زاوية) شرق الشمس عند الساعة 07:11 مساءً بتوقيت مكة، في ظهوره المسائي بسماء مصر والوطن العربي.

وأضافت الجمعية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن كوكب الزهرة يُرصد بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل وسيكون لمعانه (4.3-) وسيظهر للراصد بالعين المجردة مثل قطعة الماس معلقة في السماء وسيبقى مشاهدا لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.

وأوضحت أنه عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالأشهر الماضية وأصبح الآن نصفه (50 %) مضاءً بنور الشمس، وستتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع يوليو المقبل وسيقابل ذلك زيادة في حجم قرصه الظاهري.

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة، أن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، مما يعني أن الكوكب يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.

وتابعت: يمكن رصد كوكب الزهرة لبضعة أشهر في كل مرة يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس - وتتكرر هذه الظهورات مرة كل 584 يوم تقريبًا ، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء ، اعتمادًا على ما إذا كان كوكب الزهرة يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

وعندما يكون كوكب الزهرة في شرق الشمس ، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء كما هو الآن، وعندما يكون إلى الغرب من الشمس ، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئي قبل شروق الشمس.

ويصل الزهرة إلى أقصى مسافة تفصله عن الشمس بحوالي 48 درجة، ومع ذلك تكون بعض أوقات السنة أكثر ملاءمة لمشاهدة كوكب الزهرة من غيرها.​