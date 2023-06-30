إنجازات 9 سنوات.. تفاصيل أكبر مزرعة نخيل في العالم بمصر بطاقة 2.5 مليون نخلة

كتب- مصراوي:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة المصرية على الطريق الصحيح بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال القصير، في بيان، الجمعة، إن القطاع الزراعي شهد نهضة في كل الأنشطة ومن بينها مزرعة نخيل التمر بتوشكى أكبر مزرعة في العالم.

وتابع أن مصر أنشأت مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، والتي تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ومن المقرر أن يتم في هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادي مرتفع، وهي أصناف عربية على السبيل المثال: "المجدول والبارحي والخلاص والسكري والعنبره وعجوة المدينة والصقعي ونبتة سيف والشيشي والشبيبي".