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BBC

رغم إجازة عيد الأضحى.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو غدا

01:35 م الجمعة 30 يونيو 2023

السلع التموينية

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كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا السبت، صرف السلع التموينية لشهر يوليو رغم إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويتم صرف السلع التموينية عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية موزعين بين بدالين تموينيين ومشروع جمعيتي ومجمعات استهلاكية.

واستعدت الوزارة بصرف الاستعاضات للتجار تمهيدا لصرفها للمواطن بواقع 50 جنيها سلع لكل فرد حتى 4 أفراد على البطاقة و25 جنيها بداية من الفرد الخامس على البطاقة.

ويصرف ما يقرب من 62.5 مليون مواطن السلع التموينية موزعين على ما يقرب من 22 مليون بطاقة تموين في جميع المحافظات.​

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