ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيسي يجدد عهده مع المصريين.. ماذا قال؟

كتب- محمد نصار:

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عهده مع المصريين في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013.

وأكد السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة: أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار.

وشدد الرئيس على أن حجم التضحيات التي قدمها الشعب والمؤسسات الوطنية لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى كل الشعب من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.​