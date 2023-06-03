تشييع جنازة شقيقة رئيس الوزراء الأسبق من مسجد مصطفى محمود -صور

رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بمينائي الإسكندرية



كتب- محمد نصار:

تصوير- زياد أحمد:

شُيعت اليوم السبت 3 يونيو 2023 جنازة شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف.

وتم تشييع جنازة شقيقة رئيس الوزراء الأسبق، بعد صلاة الظهر اليوم السبت، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان الدكتور عصام شرف، أعلن أمس عبر صفحته على فيسبوك، وفاة شقيقته، قائلا: توفيت منذ قليل شقيقتي الأستاذة الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف.