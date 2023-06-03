تشييع جنازة شقيقة رئيس الوزراء الأسبق من مسجد مصطفى محمود -صور
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتب- محمد نصار:
تصوير- زياد أحمد:
شُيعت اليوم السبت 3 يونيو 2023 جنازة شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف.
وتم تشييع جنازة شقيقة رئيس الوزراء الأسبق، بعد صلاة الظهر اليوم السبت، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
وكان الدكتور عصام شرف، أعلن أمس عبر صفحته على فيسبوك، وفاة شقيقته، قائلا: توفيت منذ قليل شقيقتي الأستاذة الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف.
سوق مصراوى
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
أفضل أنواع القلاية الكهربائية وأسعارهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: