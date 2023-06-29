بعد فيديو حرق القرآن في السويد.. "حماة الوطن" يطالب بمقاطعة المنتجات السويدية

كتب- نشأت علي:

استنكر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تكرار وقائع إحراق المصحف الشريف في دولة السويد، بما يمثل جريمة ازدراء الأديان، والتي عمدت بعض الدول الأوروبية لارتكابها، وذلك بعد فيديو حرق القرآن في السويد.

فيديو حرق القرآن في السويد

أعلن حزب حماة الوطن رفضه لـ فيديو حرق القرآن في السويد، وأية ممارسات من شأنها الانتقاص من قدسية كتاب الله العظيم الذي حفظه الله من فوق سبع سماوات لقوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

حرق القرآن في السويد

أكد الحزب أن الإصرار على واقعة حرق القرآن في السويد، وفي توقيت احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك، يؤكد إصرار بعض المتطرفين على إشعال الفتنة، ويتعارض مع ما تتشدق به بعض الدول فيما يتعلق بالحرية وبينها حرية الاعتقاد.

وحذر حزب حماة الوطن من استمرار إظهار العداء للدين الإسلامي، والاعتداء على كتاب الله العزيز، بما يمثل انتهاكا لأكثر من 2 مليار مسلم حول العالم، مستنكرا صمت المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.

كما أيد حزب حماة الوطن، موقف الدولة المصرية الرافض لأي اعتداء على المصحف، وكذلك رفض ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكافة الممارسات التي تمس المعتقدات الدينية للمسلمين.

مقاطعة المنتجات السويدية

أيد حزب حماة الوطن دعوة الأزهر الشريف للدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف موحدة في مواجهة تلك الانتهاكات، واستمرار حملات مقاطعة المنتجات السويدية رفضا للممارسات الاستفزازية في حق كتاب الله العزيز.