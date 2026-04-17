"السياحة" تطالب بتسليم جوازات سفر الحجاج قبل 28 أبريل.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

01:56 م 17/04/2026

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (59) لسنة 2026، دعت خلاله الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج لموسم 1447 هـ إلى سرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بالموسم.

وأوضحت الغرفة، أنه ورد خطاب من وزارة السياحة والآثار، حصل "مصراوي" على نسخة منه، بشأن تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج بمقر صندوق الحج والعمرة ببرج مصر للسياحة بالدور الثاني في ميدان العباسية، على أن يكون آخر موعد للتسليم يوم 28 أبريل 2026.

وأكدت الغرفة، أن حقيبة الجوازات يجب أن تتضمن تفويضًا رسميًا من الشركة بتحديد مندوبها المعني بالتعامل مع لجنة تسليم حقائب جوازات السفر، إلى جانب نموذج (1) حج المستخرج من البوابة الموحدة للحج والممهور بخاتم الشركة، مع إرفاق أربع صور ضوئية من النموذج داخل حافظة شفافة.

وتشمل المستندات المطلوبة جوازات سفر الحجاج مرتبة وفقًا لنموذج (1) حج، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية مرتبة بذات الترتيب، وذلك لضمان سرعة مراجعة الملفات واستكمال الإجراءات.

ودعت غرفة شركات السياحة الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام إلى سرعة اتخاذ اللازم نحو تسليم حقائب الجوازات في الموعد المحدد، تمهيدًا لتسليمها إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية واستكمال إجراءات السفر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

