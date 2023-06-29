وزير الري: استمرار العمل بكافة مواقع الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى

القاهرة- مصراوي:

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل متابعة حالة المنظومة المائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمختلف المحافظات، في ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وصرح "سويلم" - في بيان اليوم - بأن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة لوزارة الري، مؤكدا تواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفوري لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

وأشار الوزير إلى أن أجهزه وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.