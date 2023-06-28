إنشاء أول مدينة طبية عالمية بالعاصمة الجديدة.. مستثمر مصري في بريطانيا يكشف التفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

شارك الدكتور ناصر فؤاد نائب ملك بريطانيا عن مقاطعة شيشاير ببريطانيا، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سان جورج للخدمات الطبية، في الحملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية الوزارة للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، بجانب تهيئة مناخ الاستثمار، للتيسير على المستثمرين، متابعة أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر.

وأضافت: حريصون على نقل رسائل المستثمرين من المصريين بالخارج، وتجربتهم للاستثمار في مصر، ليصبح مثالًا حيًا على ما تقوم به الدولة المصرية من التيسيرات والمحفزات، وآخرها الرخصة الذهبية للمستثمرين، وكذلك التعريف بخارطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار في مصر.

وخلال الفيديو أشاد فؤاد بالمناخ الاستثماري في مصر، موضحًا أنه يعمل حاليًا مع مجموعة من المستثمرين على إنشاء أول مدينة طبية عالمية في مصر، حيث تتضمن جامعة متكاملة للعلوم الطبية، وكلية طب إنجليزية وكلية علاج طبيعي وكلية للتمريض، شهاداتهم تمنح من بريطانيا مباشرة لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى أن الطالب سيكمل الدراسة ويحصل على شهادته الإنجليزية، من جامعة بريطانية، بما يسمح له بالسفر والعمل في بريطانيا، وتعادل الشهادات الأوروبية تمامًا.

وتابع "فؤاد" أن البيئة الاستثمارية في مصر جيدة، وقادرة على اجتذاب رؤوس أموال في مشروعات مختلفة، مضيفًا أنه جارٍ العمل على إنشاء مشروع لقرية متكاملة للمسنين، لتصبح نموذجًا فريدًا في مصر، وكذلك أكاديمية لذوي الاحتياجات، متابعًا أن المشروع يقع على مساحة نحو سبعين فدانًا باستثمارات ضخمة جدًا، ليصبح أول مشروع عالمي طبي في مصر، مقرها أمام العاصمة الإدارية على طريق السويس مخرج 3 لمدينة الشروق.

وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في البنية التحتية والمشروعات القومية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجدديدة، والتي تبعد نحو 10 كيلومترات فقد عن مشروع المدينة الطبي العالمية، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر من تنمية وتطوير نقلة حضارية ونقلة بكل معنى الكلمة، وأن العاصمة الإدارية تحاكي المعايير العالمية، مؤكدًا انهاره بما تم إنجازه من مشروعات عملاقة.

وأكد أن الأزمات العالمية تلقي بظلالها على الجميع، ما جعل المعاناة عالمية، سواء في التضخم أو الكساد أو غيرها من المشكلات، متابعًا أن كل دول اوروبا تعاني، ومن بينها الولايات المتحدة، حيث تعاني أزمة اقتصادية عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها وباء كورونا المستجد.

وأضاف عن مقاطعة شيشاير ببريطانيا أن هناك مجالات متميزة في مصر يمكن الاستثمار فيها، سواء التعليم أو الصحة، وكذلك الاستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال المصريين والمستثمرين المصريين بالخارج، أن يتعرفوا عن قرب على فرص الاستثمار في مصر، والمزايا والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، مؤكدًا أن هناك فرص أعلى لتحقيق أرباح أكثر من الخارج.

وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمارات، وأن علينا الاجتهاد والسعي باستمرار والاستثمار في بلدنا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المنافسة مفتوحة في كل المجالات، قائلًا: أدعو كل رجال الأعمال وكل المهاجرين المصريين أن يزوروا مصر والتعرف على فرص الاستثمار.

وأوضح أن الاستثمار في مصر له مزايا كبيرة، لما تمتلكه من ثروة بشرية شابة، قادرة على العمل، كذلك تنوع مجالات الاستثمار والفرص والمزايا التنافسية.