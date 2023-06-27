"وقفة عرفة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء "وقفة عرفة"، حتى يوم الاثنين 3 يوليو.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

ونصحت الهيئة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

أهم الظواهر الجوية:

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة. من الخميس 29 يونيو الى السبت 01 يوليو 2023.