وزيرة الهجرة تلتقي ملحقين عسكريين عرب وأجانب

كتب- إسلام لطفي:

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعض الملحقين العسكريين العرب والأجانب القادمين من مختلف دول العالم، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود لتوعية من يعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري.

وأشارت إلى عراقة المدرسة الدبلوماسية المصرية والتي تمتد منذ عصور مصر القديمة وحتى هذه المرحلة والثابت دائمًا فيها هي العلاقات الجيدة مع مختلف الدول واحترام سيادة كل دولة.

كما استعرضت استراتيجية الدولة المصرية في ملف الهجرة والمهاجرين، موضحة أن المصريين بالخارج ساهموا فى تنمية العديد من الدول خاصة الأشقاء العرب الذين كان لديهم رغبة فى إستقدام الخبرات المصرية والإعتماد عليها فى عمليات التنمية، نتيجة التقارب والعلاقات الوثيقة بين مصر وأشقائها العرب وكذلك مشاركتهم فى الإستثمار بشكل مباشر فى العديد من المشروعات والعمل على الاستفادة من كل علمائنا وخبرائنا بالخارج وربطهم بقضايا التنمية المستدامة فى مصر وتقديم كافة التيسرات لأبناء المصريين بالخارج فى مجالات التعليم والثقافة وغيرها من المجالات.

وأكدت الحرص على إعمال التواصل المستمر مع كافة الفئات من الجاليات المصرية بالخارج والإستفادة منهم فى مختلف المجالات وذلك من خلال الإستناد إلى إستراتيجية إتصال مستدام لبحث مشكلاتهم وتذليل العقبات التى تواجههم والعمل على دعم استقرارهم بالخارج.

ولفتت إلى دورها في تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج عبر العديد من الوسائل بهدف ربطهم بالوطن ودمجهم فى جهود التنمية داخل الدولة بالإضافة إلى الاعتماد على الكيانات المصرية بالخارج لتوصيل الصورة الصحيحة عن مصر فى الخارج، ويتم التواصل مع الكيانات المصرية بالخارج حول العالم للإستماع لأرائهم ومناقشة أفكارهم ومقتراحتهم وكذلك تعزيز الهوية الوطنية المصرية فى نفوس الأجيال الناشئة بالخارج من خلال مبادرة إتكلم عربى والمبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".

وتطرقت وزيرة الهجرة إلى التعامل مع الأزمة السودانية حيث تم تفعيل غرفة العمليات بوزارة الهجرة عقب إندلاع الأحداث فى السودان بساعات لمتابعة أوضاع المصريين على الأرض بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية بالسودان وعقد العديد من اللقاءات الإفتراضية عبر الفيديو كونفرانس مع الطلبة المصريين بالسودان وعدد من أولياء الأمور للإستماع إليهم والإطمئنان على أوضاعهم فى ظل حالة الاضطراب التى يعيشها البلد الشقيق ومتابعة أوضاع الطلبة المصريين من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج وتترأسها وزارة الهجرة بتكليف من رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية ، وعلى رأسها وزارتى الخارجية والتعليم العالى والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة لبحث مستجدات أبنائنا فى السودان ولمناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين فى السودان على إثر الاشتباكات المندلعة هناك.

وأوضحت أن وزارة الهجرة تعمل بشكل منهجى وفق رؤية الدولة المصرية على تدريب وتأهيل العمالة وتوفير بدائل آمنة أمام الشباب المصرى وهنا يأتى الدور الفاعل للمركز المصرى الألمانى للتدريب من أجل التوظيف والذي يستهدف تدريب وتأهيل الشباب المصري وفق احتياجات ومعايير سوق العمل الأجنبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لسد فجوة نقص العمالة فى عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا.

وذكرت أن أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة" من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وكذلك تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والدولية ويتم ذلك من خلال التعاون مع الدول ذات الشأن المشترك بما فيها دول شمال إفريقيا.