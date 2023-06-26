"قومي المرأة" يعقد اجتماعه الدوري لأول مرة من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة



القاهرة- أ ش أ:

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور عضواته وأعضائه، وذلك لأول مرة من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي ـ في بيان، بالإنجاز الذي حدث في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا الإنجاز الذى يليق باسم مصر.

وقالت إن هذا الصرح الحكومي بكل ما تم إنجازه سيخلد في التاريخ، ويعد هذا الاجتماع بداية العمل الرسمي للمجلس من مقره بالعاصمة الجديدة.

من ناحية أخرى، أشارت رئيسة المجلس إلى أنه فى إطار استضافة مصر فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فقد عرضت مصر مشروع الشمول المالي بهدف تقديم الخبرة الفنية لأعضاء المنظمة لتعميم الاستفادة.

من جهته، استعرض المهندس عمرو سليمان عضو المجلس، خلال الاجتماع، التقدم المحرز في مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية، مستهدفا مليونا و200 ألف سيدة، حيث استعرض سبل استخدام التكنولوجيا فى رقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي. وأشار إلى أن المجلس شرع منذ سنوات في رقمنة نموذج عمل مجموعات الإدخار والإقراض الكلاسيكي.

واستعرضت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة التقدم المحرز في برنامج "هي تقود"" she leads - لطالبات التعليم الفني، الذى يستهدف تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم إنجازه في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وكان قد سبق اجتماع المجلس الدوري، اجتماع للدكتورة مايا مرسى مع موظفي المجلس المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة .