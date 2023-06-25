استعدادًا لعيد الأضحى.. توجيه مهم من رئيس "سلامة الغذاء" للعاملين بالهيئة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ21، عن الفترة من 17- 23 يونيو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة.

وتضمنت أنشطة إدارات الهيئة المختلفة، تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 17 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 38 زيارة، وسجلت 2 منشأة لدى الهيئة، واستوفت 8 منشآت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراجها بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 971 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات، 4050 رسالة بواقع 210000 طن، تنوعت ما بين 425 صنفًا من خضر وفواكه، ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة من 132 دولة؛ حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية وهولندا.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1320 رسالة بواقع 186630 طنًّا، وتم رفض 4 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 140 صنفًا من زيوت متنوعة؛ فول صويا وقمح وأرز من 76 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر وأوكرانيا وروسيا وإندونيسيا والهند.

وكشف التقرير أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 480 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 224 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ180 رسالة.

ووجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، جميع العاملين بالهيئة بالموانئ المختلفة بالعمل طوال أيام العيد، على مدار الـيوم، والتشديد على الوجود المستمر بالمنافذ الجمركية، وإتمام العمل على أكمل وجه للإسراع من وتيرة الإفراج عن السلع الغذائية ونفاذها إلى الأسواق المحلية.

وقامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بتنفيذ برنامج تدريبي في الفترة من 12– 23 يونيو؛ لدعم قدرات المختصين بالعمل بالموانئ النموذجية الجديدة التي تعتزم الهيئة افتتاحها خلال الفترة القادمة، حيث تم إيفاد عدد 5 من كوادر الهيئة إلى بولندا للمشاركة في دورة تدريبية للاستفادة من الخبرات البولندية في مجال التحاليل وسحب العينات الخاصة بمتبقيات المبيدات.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 79 منتجًا و16 شركة، وفحصت 861 منتجًا جديدًا، وأصدرت 15 شهادة بيع حر لعدد 3 دول.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، وتم تسجيل عدد 1 مضرب أرز.

وتم تنفيذ 63 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت اشتراطات سلامة الغذاء؛ بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 20 فرعًا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1327 فرع لعدد 45 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 318 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحلات العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 5 منشآت تحت مسمى المحلات العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحلات العامة 64 معاينة لمحلات عامة.

وقامت كل من إدارة السلاسل التجارية وإدارة المحلات العامة، تنفيذًا لخطة استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص، بعقد اجتماع مع مديري السلاسل التجارية الكبرى، تناول الاجتماع مناقشة كيفية إصدار ترخيص تداول الغذاء للسلاسل التجارية وآليات الاعتماد بالقائمة البيضاء، ووضع مقترحات للمعوقات التي تواجه هذه المنشآت الغذائية.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ30 زيارة رقابية، وتم تسجيل 2 مصنع أسماك، و7 شركات تصدير لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح مجموع المخازن المستوفاة 223 مخزنًا.

وتم معاينة 7 مواقع جديدة لإنشاء مخازن التغذية المدرسية، عدد 1 بمحافظة القليوبية وعدد 6 مواقع بمحافظة كفر الشيخ.

وفي ما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـــ16 مأمورية رقابية بعدد من محافظات الجمهورية، مقسمة ما بين 13 زيارة معلنة و3 زيارات غير معلنة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 54 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- مجلس الوزراء)- جهاز حماية

المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 41 شكوى، وجار فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 46 منشأة بمختلف المحافظات؛ للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بـ72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وتم استيفاء 2 فندق و2 مطعم سياحي لاشتراطات التراخيص.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 28 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فروع الهيئة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط ثلاث آلاف عبوة مشروب صناعي يحتوي على ألوان غير مصرح بإضافتها، و200 كيلو عسل أسود معبأ بصفائح بها ألوان طلاء وأحبار طباعة ملامس مباشرة للمادة الغذائية، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2022 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.

وتم ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، وتم تحرير عدد 26 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 177 محضرًا وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية في عدد من مراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن الآتي:

حي شرق المنصورة: تم إعدام (حلويات متنوعة، بانيه وأجنحة دجاج، كبدة وكفتة، سلطات متنوعة، فواكه مجففة)؛ نتيجة التغير في خواص تلك المنتجات، كما تم تحرير 1 محضر اشتراطات صحية، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و2 محضر غش تجاري.

مركز ميت غمر: تم إعدام 15 كيلو فسيخ نتيجة التغير في الخواص والتحفظ على 114 كيلو كبده وكفتة ولحوم متنوعة، وتحرير 9 محاضر غش تجاري.

مركز بلقاس: تم إعدام 49 كيلو لحوم ودجاج ورنجة للتغير في الخواص، والتحفظ على 112 كيلو لحوم ودجاج، وتحرير 3 محاضر غش تجاري.

مركز المنزلة: تم إعدام 33 كيلو مواد غذائية متنوعة، وتم تحرير 2 محضر اشتراطات صحية، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

مركز ميت سلسيل: تم إعدام 224 لحوم حلويات و40 لتر لبن نتيجة التغير في خواص تلك المنتجات، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، و2 محضر اشتراطات صحية.

وقام فرع الدقهلية بالاشتراك في تحرير 41 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، إلى جانب سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.