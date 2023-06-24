مشكلة كل عام.. طلب إحاطة بشأن تأخر تكليف دفعة صيدلة 2021

كتب- نشأت علي:

تقدمت صفاء جابر، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021 حتى اليوم.

وأكدت عضو مجلس النواب، في طلبها، أنه للأسف أصبحت تلك المشكلة متكررة كل عام مع اختلاف التاريخ، في حين كان المفترض أن يتم تكليف دفعة 2022، مشيرةً إلى أنه كان قد صدر قرار وزير الصحة والسكان بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي ٢٠٢٥، ‎وطبقًا لقانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤ وإنه يُبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة، مطالبةً بضرورة سرعة إنهاء إجراء تكليفهم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه في ظل زيادة عدد الصيادلة سنويًّا؛ خصوصاً من كليات الصيدلة الخاصة، فلا بد من التوسع في برامج متخصصة بكليات الصيادلة، وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، حتى يجد الخريج فرصة عمل عقب التخرج.

وكانت وزارة الصحة والسكان ناقشت منتصف سبتمبر الماضي، القواعد الجديدة للتكليف، واستعراض الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها؛ حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وإخصائي التمريض وكل مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.



وقال وزير الصحة خالد عبد الغفار، حينها، إن هناك ضرورة لفتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وَفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.