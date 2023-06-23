لا تأكلوا ليلًا.. نصائح وإرشادات للحماية من الممارسات الغذائية الضارة في العيد

كتب أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح وإرشادات طبية للمواطنين، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يجب شراء اللحوم ومشتقاتها من مصادر موثوق بها، وعدم شراء أى لحوم معرضة للتلوث بالأتربة والحشرات الطائرة، وعدم تجميد اللحوم أكثر من مرة، موضحا أن اللحوم الطازجة تتميز بلونها الأحمر أو الطوبي الفاتح، والدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح، واللون القاتم يدل على قرب فسادها، مع التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم، مما يدل على إصابتها بأحد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان.

ونصح «عبدالغفار» بتناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا، وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة، لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم، والإكثار من شرب المياه، وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة، وتقليل كميات الأغذية التي تحتوي على (الدهون- النشويات- الكربوهيدرات)، والإكثار من تناول الفواكة والخضروات في كل وجبة.

وأوضح «عبدالغفار» أن إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات قامت بشن حملات استباقية على جميع المنشآت الغذائية وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم ومصنعاتها والمشروبات والعصائر،

بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق، والمطاعم.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي إلى أن قطاع الطب الوقائي، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة؛ للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى سحب عينات لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ونوه «قنديل»إلى المكافحة الأرضية ليرقات البعوض والذباب، وتشغيل أجهزة الضباب والرزاز، حول المساجد والحدائق والمتنزهات العامة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحي المُبارك.