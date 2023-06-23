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السيسي يشكر نظيره الفرنسي على دعمه لمصر

12:08 م الجمعة 23 يونيو 2023
السيسي يشكر نظيره الفرنسي على دعمه لمصر

السيسي في قمة ميثق التمويل العالمي الجديد

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كتب - مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الفرنسي على تنظيم قمة ميثق التمويل العالمي الجديد ودعمه لجمهورية مصر العربية.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في قيمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، الجمعة، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه يجب أن نكون مستعدين للتحرك لتحقيق أهدافنا.

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السيسي يشكر نظيره الفرنسي على دعمه لمصر..