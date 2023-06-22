عضو الإدارة المركزية بدار الأوبرا: ميزانية الثقافة تقلصت إلى النصف

كتب- إسلام لطفي:

قال محمد ظريف، عضو الإدارة المركزية بدار الأوبرا المصرية، إنه من الضروري عودة الثقافة لمكانتها الحقيقية.

وأضاف ظريف، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الخميس، أنه سُحِبَ من وزارة الثقافة "تمويل كبير جدًا" بعد انفصال وزارة الآثار عن الثقافة، علاوة على أن الميزانية تقلصت إلى النصف.

وتابع: نحتاج بحث التواصل الثقافي الخارجي، لأن دور المثقفين المصريين معدوم، في ظل وجود المستشار الثقافي للسفارات في الخارج من خارج وزارة الثقافة، مستنكرًا فكرة التناحر بين الهيئات الداخلية.​