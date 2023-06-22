الحوار الوطني.. خالد الصاوي يقترح إنشاء المعهد المصري للهوية الوطنية

كتب- إسلام لطفي:

قال الفنان خالد الصاوي، إنه من الضروري الاهتمام بمفهوم الهوية المصرية والتاريخ المصري بكل حقبه، والتعريف وزيادة الوعي بها.

وشدد الصاوي، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الخميس، على ضرورة إيجاد أدوات ثقافية جديدة، مقترحا إنشاء المعهد المصري للهوية الوطنية.

وقال الفنان أحمد سلامة، إنه من المهم الاعتراف بأن التطور التكنولوجي جعلنا في مجتمع ديجيتال، مؤكدا ضرورة التفكير في أدوات تمكن الثقافة من الاستفادة من هذا التطور الرقمي، للاضطلاع بدورها والحفاظ على هوية الأجيال المقبلة وفكر وقيم المجتمع المصري.