غدا.. وزارة الأوقاف تفتتح 22 مسجدا
كتب - مصراوي:
تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة (22) مسجدا منها (14) مسجدا جديدا أو إحلالًا وتجديدًا، و(8) مساجد صيانة وتطويرًا.
وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو الماضي حتى الآن (1214) مسجدًا منها (976) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(238) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
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