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البلوجر نويل روبرتسون يوجه الشكر للشركة المتحدة بعد استضافته في المتحف الكبير

04:03 م الأربعاء 21 يونيو 2023
البلوجر نويل روبرتسون يوجه الشكر للشركة المتحدة بعد استضافته في المتحف الكبير

البلوجر نويل روبرتسون

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كتب- محمد عبدالناصر:

قام البلوجر الشهير نويل روبرتسون بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد استضافته في زيارة للمتحف الكبير، وذلك أثناء زيارته إلى مصر خلال الفترة الحالية.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على استضافة البلوجر نويل روبرتسون والتواجد في عدد من الأماكن السياحية منها المتحف المصري الكبير مع عدد من شباب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط فرحة كبيرة.

وحرص البلوجر نويل روبرتسون على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: شكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتواجدي معهم في هذا اليوم الرائع وشكرًا لشعب مصر. اضغط هنا

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البلوجر نويل روبرتسون المتحف الكبير يستضيف نويل روبرتسون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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