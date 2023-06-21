البلوجر نويل روبرتسون يوجه الشكر للشركة المتحدة بعد استضافته في المتحف الكبير

كتب- محمد عبدالناصر:

قام البلوجر الشهير نويل روبرتسون بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد استضافته في زيارة للمتحف الكبير، وذلك أثناء زيارته إلى مصر خلال الفترة الحالية.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على استضافة البلوجر نويل روبرتسون والتواجد في عدد من الأماكن السياحية منها المتحف المصري الكبير مع عدد من شباب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط فرحة كبيرة.

وحرص البلوجر نويل روبرتسون على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: شكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتواجدي معهم في هذا اليوم الرائع وشكرًا لشعب مصر. اضغط هنا